Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 15-21 Mart'ta düzenledikleri operasyonlarda, 766 bin 600 boş makaron, 261 bin 200 dolu makaron, 2 bin 121 muhtelif/elektronik eşya, 1543 paket sigara, 1 ton 43 kilogram tütün, 737 cep telefonu, 558 tıbbi ilaç, 38 puro ve 420 bandrol ile 306 tarihi eser/sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.