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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent’te kadın cinayeti!

        Başkent’te kadın cinayeti: Silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Ankara'da bir kadın ayrıldığı sevgilisi tarafından öldürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:11 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:11
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        Başkent'te kadın cinayeti!
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        Ankara’nın Çankaya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi tarafından silahla vurulan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde, Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki lüks bir sitede gerçekleşti. Alınan Bilgiye göre, bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda M.A yanında bulundurduğu tabancayla Ayşegül Ç.ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Ç.nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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