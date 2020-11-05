Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı

AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelgeye göre, başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Esat ve Tunalı caddeleri başta olmak üzere şehrin işlek bölgelerinde yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonları saat 22.00'den sonra faaliyetlerini durdurdu.

Esat'taki lokanta işletmecisi Yasin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde 7/24 çalıştıklarını ancak salgın tedbirleri dolasıyla saat 22.00'den sonra paket servis yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının işlerini etkilediğini vurgulayan Şimşek, "En kısa zamanda işlerimizin düzeleceğini tahmin ediyoruz. Kısıtlama dolayısıyla gündüz çalışan sayımızda bir eksiltme olmadı ama gece ister istemez salon ekibine izin verdik. İş yoğunlaşmadı, tam dersi bir düşme oldu." dedi.- "Tedbirler açısından alınan karar önemli"Aynı işletmeye ait başka bir dükkanın sahibi Rıfat Şimşek ise alınan kararı olumlu karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tedbirler açısından alınan karar önemli. Tabii ki önce sağlık. Sağlık bizim için çok önemli. Elimizden geldiğince hijyen kuralları içerisinde hizmet veriyoruz. Personelimiz maskeli, masalarımıza mesafe koyuyoruz. Akşam servisleri nispeten biraz daha yoğun geçiyor ama akşam 22.00'den sonra servis normale biniyor. Paket daha yoğunluklu gidiyor ama salonun kapatılması, personelimizin sayısının azalmasına neden oldu."