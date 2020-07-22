Başkentte Kovid-19 denetimleri

AA

İçişleri Bakanlığının dün 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Ankara'da denetimler sıklaştırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent genelinde 30'a yakın noktada çok sayıda trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Toplu taşıma araçlarına giren ekipler, maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuları ikaz etti.

Kapasitesinin üzerinde yolcu alan toplu taşıma araçlarına ise cezai işlem uygulandı.

Ekipler, taksi ve özel araçlarda da denetim gerçekleştirdi.

Öte yandan pazar yerleri, sosyete pazarları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, piknik alanları gibi yerlerle sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda da denetimler gün boyu sürecek.