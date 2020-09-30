Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde A.K'ye ait hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.Ekipler, aynı mahallede M.B'ye ait bahçede buldukları hayvanları A.K'ye teslim etti.M.B'nin yanı sıra olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.K. ile A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve İ.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken A.T. ise tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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