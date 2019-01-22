Başkentte kumar operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, yer temin eden ve kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

AA'nın haberine göre operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığı tespit edildi.

Ekipler, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.