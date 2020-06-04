Başkentte kuyumcunun kaybolan çantasını alan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edildi

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AA

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Konya Sokak'ta faaliyet gösteren kuyumcuda çalışan Burhan Akgün, içerisinde iş yerlerine ait 35 bin lira ve 9 gram altın bulunan çantanın kaybolması üzerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından Akgün'ün araçtan inerken düşürdüğü çantayı yoldan geçen bir kişinin alıp uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, olay yeri yakınındaki sokaktan bir araca binerek uzaklaşan şüphelinin kimliğinin F.G. olduğunu belirledi.

Aracın kayıtlı olduğu Akyurt ilçesindeki adreste F.G'yi yakalayan ekipler, şüpheliyi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Çanta ise sahibine teslim edildi.