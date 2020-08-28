Başkentte Kuzeykent Polis Merkezi hizmete açıldı

Altındağ ilçesi Dandanakan Sokak'ta yapımı tamamlanan Altındağ Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete girdi.Dua edilerek kurban kesimi gerçekleştirilen törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve yetkililer katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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