Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancı uyruklu kişilere "merdiven altı" tabir edilen mekanlarda sağlık hizmeti verildiği belirlendi.

Bunun üzerine kağıt toplayıcısı ve belediye görevlisi gibi davranarak adresleri ve şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından harekete geçen ekipler, Altındağ'da 5 ayrı muayenehane ile ilaç temini sağlayan 3 ecza deposuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Diş kliniği, doğumhane, ecza deposu olarak kullanılan yerlerde sağlık ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülürken, 1000'e yakın tıbbi cihaz ve malzeme ile 35 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyonda tamamı yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde Suriye uyruklu kişilerin Sağlık Bakanlığı sistemi dışında merkez açarak muayene yaptıkları ve hasta kaydı tutmadığı belirlendi.

Söz konusu yerlerde yapılan muayeneler sonucu gerek kaçak olarak Türkiye'ye girişi sağlanan ilaçlar gerekse eczaneler dışında satışı yasak tıbbi ilaçların tedavi amacıyla verildiği, kadın doğum merkezi olarak işletilen muayenehanelerde ise gebelik sonlandırma işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.

Polis, tedavi amacıyla söz konusu merkezlere gelen kişilerin de ifadelerine de başvuracak.