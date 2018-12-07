Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde dört katlı aparmanın otoparkındaki lüks otomobilde gece yarısı yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, aracın yanındaki taksiye sıçradı. İHA'nın haberine göre; alevler içinde kalan 2 otomobilde ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan apartman sakinleri, panik içinde binayı terk ederken üst katlarda yaşayan vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için adeta zamana karşı yarıştı. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmanda mahsur kalanları kurtarmak için uğraş verdi. Balkonlarında kurtarılmayı bekleyen apartman sakinleri, itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirildi.

112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişiye ambulansta ilk yardım müdahalesinde bulundu. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye yetkilileri yangın hakkında inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ