Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan S. Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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