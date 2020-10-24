Başkentte silahlı yaralama - ANKARA

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan A.T.A. ile E.D. karşılaştıkları Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki Maltepe Köprüsü'nün altında tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.T.A, silahla E.D'yi kolu ve kalçasından yaraladı.Yaralı E.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmayan E.D'nin kuyumculuk yaptığı öğrenildi.Zanlı A.T.A, motosikletli yunus ekiplerince gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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