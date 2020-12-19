Başkentte sitenin kapalı otoparkındaki lüks araçta yangın çıktı

AA

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi 1820. Cadde'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkındaki Emrah B'ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparktan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşarken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.