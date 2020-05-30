Başkentte uyuşturucu operasyonu - ANKARA

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'ta bulunan bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ihbarı aldı.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 4,1 kilogram eroin, 6 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 lira ele geçirildi.Operasyonda Ö.Ç, M.Ö. ve A.Y. gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.