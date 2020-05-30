Başkentte uyuşturucu operasyonu - ANKARA

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'ta bulunan bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ihbarı aldı.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 4,1 kilogram eroin, 6 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 lira ele geçirildi.Operasyonda Ö.Ç, M.Ö. ve A.Y. gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR