Başkentte yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

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AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerini takibe alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltı kararı verilen 6 zanlıya ait 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 61 uyuşturucu hap ve 45 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.