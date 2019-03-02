Başkentte Çankırı Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'nde bir kişi yolun ortasında yaklaşık yarım saat yattı. Yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı. Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ

Yoldan kalkmak istemeyen alkollü kişi, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu, daha sonra tekrar yol ortasına yattı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ambulansa binmesi için kişiyi ikna etmeye çalışan sağlık ekiplerinin girişimleri bir müddet sonuçsuz kaldı.

SEDYEYE ZORLA BAĞLANDI

Şahıs, "Polis gelsin, benim telefonumu getirin' diyerek ekiplere direnmeye devam etti. direndi. Bu sırada caddede uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede toplanan vatandaşlar da olayı şaşkın bakışlarla izledi. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeye zorla bağlanan adam, çevresindekilere küfürler savurarak direnmeyi sürdürdü. "Ben hakkımı istiyorum, beni ne hakla kaldırırsınız" diyerek bağıran adamın ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.