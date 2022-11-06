Angora Evleri'nde anlamlı etkinlik 0:00 / 0:00

Habertürk Ankara

Habertürk Ankara'dan Ebru Kurt'un haberine göre Başkent'teki Angora Evleri Sitesi yönetiminin ev sahipliğinde Angora Lions Kulübü ve Türkiye Körler Vakfı görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar görme engellilerle empati kurabilmek için gözlerini bantla kapatıp maç yaptı.

Başlama vuruşunu Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Hikmet Çetin, Dünya Engelliler Spor Kulübü Başkanı Engin Parlak ve 118-U Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşegül Taş'ın yaptığı dostluk maçı 1-1 berabere bitti.

Etkinliğe katılanların bir sonraki adresi empati kaldırımı oldu. Bazı katılımcılar görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlı şekilde sarı şeritte yürüdü.





GÖRME ENGELİLER İLE SATRANÇ OYNADILAR

Etkinliğe katılanların bir sonraki adresi empati kaldırımı oldu. Bazı katılımcılar görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlı şekilde sarı şeritte yürüdü. Angora Evleri Sitesi sakinleri görme engelli satranç oyuncularıyla müsabakalar da yaptı..

GÖRME ENGELLİ ŞEVVAL KOÇ SESİYLE BÜYÜLEDİ

Angora Evlerindeki farkındalık etkinliği güzel sanatlar lisesi görme engelli öğrencisi Şevval Koç ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Demirhan'ın mini konseri ile devam etti..

“BİRİNCİ GÖREVİMİZ HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK”

Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir, engellilerle empati kurmak için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi. “Burada bizim için önemli olan empati yapmak ve onların sorunlarını öğrenmek. Birinci görevimiz onların hayatını kolaylaştırmak” dedi..

“KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI HİSSETMEMİZ LAZIM”

Ankara Angora Lions Kulübü Başkanı Onur Taşdemir de, düzenledikleri etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı:

“Biz yeter ki onlara engel çıkartmayalım. Engel çıkartmamak içinde günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları hissetmemiz ve farkındalığı arttırmamız lazım.”