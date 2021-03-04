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Başkentteki barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunduğunu bildirdi.

Başkentteki barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunuyor
AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021 itibarıyla kente su sağlayan 7 barajda aktif kullanılabilir su miktarının 145 milyon metreküp olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, bilinçli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

Kentin en büyük barajı olan Çamlıdere'den İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne giden 3 hat olduğunu belirten Öztürk, "Normal koşullarda bu barajımızdaki aktif doluluk hacmimiz 1 milyar 70 milyon metreküp kadar. Ancak şu an baktığımızda Çamlıdere'de sadece 95 milyon metreküp aktif doluluk hacmimiz var. Baraj rezervuarına baktığımızda geçmişte Çamlıdere Barajı yaklaşık 20 metre daha üst kottayken, geldiği durumu rahatlıkla görmemiz mümkün. Suyun yaladığı yerler, boşa çıkan yerler, oluşan küçük adacıklar barajdaki suyun ne kadar azaldığını gösterir durumda." ifadelerini kullandı.

- "Suyun her damlası çok kıymetli"

Kente su sağlayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu aktaran Öztürk, ASKİ'nin yaşanan kuraklık nedeniyle dolu olmayan barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek resmi internet sitesinde paylaştığını ifade etti.

Öztürk, son zamanlarda kentte etkili olan kar yağışının barajlara 4-5 günlük su artışı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara geneli için konuşmamız gerekirse içme suyu arıtma tesislerimize giden aktif kullanılabilir suyumuz geçen yıl 195 milyon metreküp iken bugün yaklaşık 145 milyon metreküp kadar. Bu tablonun yaratığı sonuçlar ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum. Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre daha koruyacak gibi görünüyor"

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