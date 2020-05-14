Başkentteki sanayi işletmelerinde Kovid-19 taramaları devam ediyor - ANKARA

AA

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlıkları iş birliğinde yapılan testler ilk olarak 9 OSB ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana uygulandı.Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanırken, işletmelere gidilerek uygun koşullarda numune alınıp laboratuvara taşınma işlem ücreti de ASO ve OSB'lerce karşılandı.- Test sayısı artırılacakAçıklamada görüşlerine yer verilen ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, işletmelerden talep geldikçe Kovid-19 tarama test sayısını artıracaklarını ifade etti.Ardıç, testlerde pozitif vakaların çıkması durumunda, gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirterek, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Kurulumuz ne karar verirse biz işletmelerimizde onu uygularız. Çünkü bu taramaya başlarken çalışanlarımızın sağlığı ve güvenli bir iş yeri oluşturmak amacıyla yola çıktık. Çalışanlarımızla ailelerimizden daha fazla vakit geçiriyoruz, onları evlerine ve ailesine sağlıklı göndermek zorundayız. Çalışanlarımız arasındaki tedirginliklerin giderilmesi için de bu testlerin uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."