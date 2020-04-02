Başkentteki sebze pazarında

AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan sebze pazarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinde alışverişler yapılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genelge kapsamında, mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenmesinin ardından, Altındağ'da çarşamba günleri kurulan kapalı sebze pazar yerine giriş ve çıkış noktaları ayrı yerlerden yapıldı, bu noktalara da barikatlar konuldu.

Zabıta ekipleri, hijyen tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıttıkları esnafın ateşini ölçtü.

Polis ekipleri 65 yaş ve üzeri kimlik kontrolü yaptı, alışverişe gelenlerin ateşleri de zabıta ekiplerince kontrol edildi.

Pazar esnafı da yaş sebze ve meyvelerin poşetlenerek satışının yapılması için önlemler aldı.

Sosyal mesafe kuralını uygulamak için emniyet şeridi çeken zabıta ekipleri, alınan tedbirler hakkında sürekli anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

- "Kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, genelgedeki talimatları ilçede uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için halka bu saati beklemeden alışverişlerini yapmaları konusunda çağrıda bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"Pazarın toplanacağı gün, pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları, demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatarak, kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirdik. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alıyoruz. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili sürekli denetimlerini sürdürecektir."