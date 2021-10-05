Başkentten ihracat 9 ayda 6,6 milyar dolara ulaştı

AA

Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla Cumhuriyet tarihinde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkıldı.

Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 161 milyar dolara ulaştı.

Ankara'dan bu süreçte yapılan ihracat, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 19,1 artış gösterdi ve 6 milyar 646 milyon 8 bin doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 5 milyar 582 milyon 282 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 625 milyon 54 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 599 milyon 256 bin dolarla Çin, 484 milyon 776 bin dolarla Almanya, 267 milyon 170 bin dolarla Irak ve 227 milyon 202 bin dolarla İtalya takip etti.

- En fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi

Başkentten yılın 9 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 1 milyar 102 milyon 809 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 43 milyon 338 bin dolarla "makine ve aksamları", 865 milyon 445 bin dolarla "madencilik ürünleri", 848 milyon 66 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 468 milyon 112 bin dolarla "elektrik-elektronik" takip etti.

Ocak-eylül döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 128 ile "mücevher" oldu. Söz konusu sektörü, yüzde 64,7 ile "halı", yüzde 60,9 ile "zeytin ve zeytinyağı" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv sanayi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 1 artarken "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 16,3 azaldı.