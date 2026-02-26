Canlı
        Haberler Spor Basketbol Basket Landes: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Basket Landes: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 70 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 75-70 yenildi. Turdaki 3. ve son karşılaşma, 3 Mart Salı günü Galatasaray Çağdaş Faktöring'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 00:06
        Galatasaray, turu İstanbul'a bıraktı!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında konuk olduğu Fransız ekibi Basket Landes'e 75-70 yenildi.

        Sarı-kırmızılılar, turun ilk mücadelesinde rakibini sahasında 81-72 mağlup etmişti.

        Turda 3. karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

        Salon: Espace Francois Mitterrand

        Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Hrjove Cavar (Bosna Hersek)

        Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 8, Musa 20, Massey 8, Lacan 11, Wojta 14, Pardon 5, Macquet, Ewodo 4, Bussiere

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 6, Juhasz 19, Johannes 5, Kuier 11, Williams 6, Gökşen Fıtık 10, Ayşe Yamaner 4, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram 2

        1. Periyot: 22-23

        Devre: 43-33

        3. Periyot: 66-49

        4. Periyot: 75-70

