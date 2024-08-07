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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Basketbol branşında yarı final eşleşmeleri belli oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Basketbol branşında yarı final eşleşmeleri belli oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol branşında yarı final eşleşmeleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 01:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:58
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        Basketbolda yarı finalistler belli oldu!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol branşında Fransa, Almanya, ABD ve Sırbistan takımları yarı finalde mücadele edecek.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da erkekler basketbol çeyrek final maçları yapıldı.

        ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı final maçları yarın oynanacak.

        Öte yandan Brezilya karşılaşmasından önce ABD formasıyla 483 sayısı bulunan Kevin Durant, attığı 11 sayıyla ABD'li eski kadın basketbolcu Lisa Leslie'nin 488 sayısını geride bırakarak bu forma altında en çok sayı atan isim oldu.

        Yarı final eşleşmeleri TSİ şu şekilde:

        18.30 Fransa-Almanya

        22.00 ABD-Sırbistan

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