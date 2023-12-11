Basketbol derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes, ligde 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Fenerbahçe Beko, Motley ve Tarık Biberovic ile etkili oldu. Dış atışlardan 5 isabet bulan Anadolu Efes, yerli oyuncularından aldığı skor katkısıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

Dördüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile boyalı alandan skor üretti. Sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 77-76. İki takımın da kritik hatalar yaptığı müsabakanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Son 11 saniyede önce Thompson, sonra da Hayes-Davis'in 3 sayılık atışları başarılı olmadı ve Anadolu Efes, karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.