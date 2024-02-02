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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu - Basketbol Haberleri

        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

        asketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:09
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        Basketbolda kupa programı belli oldu!
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        Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçları 13-14 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalist ekiplerin yer alacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat'ta Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, ING Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

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        Çeyrek final maç programı:

        13 Şubat Salı:

        18.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor

        20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas

        14 Şubat Çarşamba:

        18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji

        20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko

        Dörtlü Final maç programı:

        16 Şubat Cuma:

        18.00 (Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor galibi) – (Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas galibi)

        21.00 (Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko galibi) – (Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji galibi)

        18 Şubat Pazar:

        15.30 – Final

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