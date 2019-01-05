Bir grup Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün Trabzonspor'dan transfer ettiği futbolcu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Karşılaşmayı takip eden taraftarların bir bölümü, Burak Yılmaz aleyhinde tezahürat yaptı.

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