"Basketbol Sohbetleri" Aksaray'da

Aksaray Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanı olarak sağlık ve sporu seçişiyle şehre gelecek hareketliliğin bir basketbol takımının kurulmasına ön ayak olması konusunda görüşmeler yapılırken, şehrin yöneticilerinden olumlu sinyaller verilmesi, katılımcıları memnun etti.

Basketbol yazarları Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe'nin de bulunduğu 'Basketbol Sohbetleri' ekibi, Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçiftçi'yi makamlarında ziyaret ederken, şehrin adını basketbolla çok kolay duyurabileceği ve hem sosyal hem de ekonomik anlamda bir hareket yaşanabileceği konuşuldu.

Ardından Aksaray Üniversitesi'nde, bu organizasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Emin Suel'in de katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Ün’ün gerçekleştirdiği panelde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ağırlıkta olduğu bir grupla keyifli bir sohbet edilirken, Lig Direktörü Derya Yannier, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun çalışmaları hakkında bilgiler verirken, konuşmacılar, salonda bulunanların sorularını yanıtlayarak, Aksaray'da yeniden bir basketbol hareketinin başlaması için ilk kıvılcımı çakmış oldu.

Aksaray Üniversitesi'nin YÖK tarafından istenen ihtisaslaşma alanında 'sağlık ve sporu' seçmesinin önemine de vurgu yapılırken, üniversitenin basketbolda çok fazla ismi duyulmayan Aksaray'a bu hamlesiyle ne denli önemli bir hareket getirebileceği ve bunun için ortaklaşa neler yapılabileceği günün ana konusuydu.

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