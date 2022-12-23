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Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta yarın oynanacak Beşiktaş - Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı
İHA

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Beşiktaş - Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile A. Efes pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.


Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın
13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
15.30 Galatasaray - Türk Telekom
18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
20.30 Gaziantep Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basketbol

25 Aralık Pazar
13.00 Konyaspor Basketbol - Büyükçekmece Basketbol
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Tofaş - Aliağa Petkim Spor

26 Aralık Pazartesi
19.00 Fenerbahçe - A. Efes

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