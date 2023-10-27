Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı: 29 Ekim'de Anadolu Efes - Galatasaray derbisi! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın kapanışında derbide Anadolu Efes ile Galatasaray mücadele edecek

Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında derbide A. Efes ile Galatasaray mücadele edecek.

Ligde 4 maçını da kazanan Efes liderlik koltuğunda bulunurken, Fenerbahçe ikinci sırada ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da üçüncü basamakta bulunuyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

YARIN

13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş

15.30 Aliağa Petkimspor - Tofaş

18.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka

20.30 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji

29 EKİM PAZAR

13.00 Bursaspor - Çağdaş Bodrumspor

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Merkezefendi Belediyesi Basket

18.00 Fenerbahçe - Samsunspor

20.30 A.Efes - Galatasaray Ekmas