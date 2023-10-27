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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı: 29 Ekim'de Anadolu Efes - Galatasaray derbisi! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı: 29 Ekim'de Anadolu Efes - Galatasaray derbisi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın kapanışında derbide Anadolu Efes ile Galatasaray mücadele edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:46
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        Basketbolda 5. haftada derbi heyecanı!
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        Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında derbide A. Efes ile Galatasaray mücadele edecek.

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        Ligde 4 maçını da kazanan Efes liderlik koltuğunda bulunurken, Fenerbahçe ikinci sırada ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da üçüncü basamakta bulunuyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket yer alıyor.

        Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

        YARIN

        13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş

        15.30 Aliağa Petkimspor - Tofaş

        18.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka

        20.30 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji

        29 EKİM PAZAR

        13.00 Bursaspor - Çağdaş Bodrumspor

        15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Merkezefendi Belediyesi Basket

        18.00 Fenerbahçe - Samsunspor

        20.30 A.Efes - Galatasaray Ekmas

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