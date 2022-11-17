Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Bu hafta A. Efes, Konyaspor Basketbol ile evinde oynayacak. Galatasaray da Bursaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Hafta Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.



Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:



Yarın



19.00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

19 Kasım Cumartesi



15.30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

18.00 Efes - Konyaspor Basketbol

20.30 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef

20 Kasım Pazar



13.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş

15.30 Aliağa Petkim Spor - Büyükçekmece Basketbol

18.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş

21 Kasım Pazartesi



19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor