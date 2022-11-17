Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Bu hafta A. Efes, Konyaspor Basketbol ile evinde oynayacak. Galatasaray da Bursaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Hafta Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji
19 Kasım Cumartesi
15.30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
18.00 Efes - Konyaspor Basketbol
20.30 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef
20 Kasım Pazar
13.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş
15.30 Aliağa Petkim Spor - Büyükçekmece Basketbol
18.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş
21 Kasım Pazartesi
19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor
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