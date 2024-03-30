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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Reeder Samsunspor oldu - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Reeder Samsunspor oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:42
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        Potada ilk küme düşen takım!
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        Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon küme düşen ilk takım oldu.

        Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

        Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, bugün Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.

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