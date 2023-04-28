AA

Normal sezonun bitiminde ilk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 sıradaki ekibin düşeceği ligde yarınki müsabakalarla başlayacak 27. hafta öncesinde Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'nun bir galibiyet önünde liderliğini sürdürüyor.

Başkent temsilcisi, kalan 4 haftada 3 galibiyet alsa bile sezon içindeki maçlarda rakibine karşı üstün olduğu için normal sezonu ilk sırada tamamlayacak.

Üçüncü sıradaki Pınar Karşıyaka da Türk Telekom gibi kalan 4 maçının 3'ünü kayıpsız geçerse Anadolu Efes'in önünde üçüncü sırada yer alacak.

Beşinci durumdaki 16 galibiyetli Frutti Extra Bursaspor'un da play-off'u garantilediği son 4 haftaya 13 galibiyete sahip Darüşşafaka Lassa da play-off için iddialı durumda giriyor.

Play-off'ta son 2 sıra için yoğun bir mücadele yaşanıyor. On birer galibiyetli Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ'ın yanı sıra 10'ar galibiyetli Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play-off şansı bulunuyor.

DÜŞME HATTI

Düşme hattındaki 7 galibiyetli AYOS Konyaspor Basketbol ve 8 galibiyete sahip Beşiktaş Emlakjet'in hemen üzerinde 9 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol yer alıyor.

Play-off'a kalma şansı süren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düşme hattına gerileme ihtimali de bulunuyor.

Bu 5 takımın kalan maçları ve 27. hafta öncesindeki puan durumu şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Gaziantep Basketbol, Türk Telekom (D), Galatasaray Nef, Anadolu Efes

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, AYOS Konyaspor Basketbol (D), Galatasaray Nef

Gaziantep Basketbol: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor (D), Darüşşafaka Lassa

Beşiktaş Emlakjet: Darüşşafaka Lassa (D), Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol

AYOS Konyaspor Basketbol: Onvo Büyükçekmece Basketbol (D), Galatasaray Nef (D), Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka (D)

PUAN DURUMU

Takımlar O G M A Y P 1. Türk Telekom 26 22 4 2241 2001 48 2. Fenerbahçe Beko 26 21 5 2241 1997 47 3. Pınar Karşıyaka 26 19 7 2324 2209 45 4. Anadolu Efes 26 18 8 2255 2064 44 5. Frutti Extra Bursaspor 26 16 10 2155 2092 42 6. Darüşşafaka Lassa 26 13 13 2122 2186 39 7. Galatasaray Nef 26 11 15 2069 2115 37 8. Onvo Büyükçekmece Basketbol 26 11 15 2074 2139 37 9. Bahçeşehir Koleji 26 11 15 1988 2038 37 10. Aliağa Petkimspor 26 11 15 2048 2152 37 11. TOFAŞ 26 11 15 2114 2120 37 12. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 26 10 16 2095 2200 36 13. Manisa Büyükşehir Belediyespor 26 10 16 2003 2157 36 14. Gaziantep Basketbol 26 9 17 1950 2040 35 15. Beşiktaş Emlakjet 26 8 18 2081 2135 34 16. AYOS Konyaspor Basketbol 26 7 19 2034 2149 33

Not: Sıralamada aynı puana sahip takımlar, kendi aralarında oynadığı maçlara göre sıralanacak.