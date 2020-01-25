Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında ise 3 maç oynandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 19'uncu haftasında 5'er müsabaka yapıldı.
- ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta: 92-71
Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ: 80-91
Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen: 79-87
Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor: 66-85
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 115-66
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor: 96-79
BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 65-73
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Final Gençlik: 73-71
BUDO Gemlik Basketbol-Konyaspor: 74-77
Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 77-81
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket: 99-91
Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor: 76-62
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Bosna 34: 68-85
Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir: 71-66
Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP: 93-77
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor: 65-101
Bayraklı Belediyespor-Antalya 07 Basketbol: 74-75
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