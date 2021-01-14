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Basketbolda bu sezon Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF),kulüplerden gelen talep doğrultusunda bu sezon Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Basketbolda bu sezon Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

TBF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü.
ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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