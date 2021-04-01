Basketbol THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
BASKONIA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Baskonia Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 719. MAÇI
Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 719. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.
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