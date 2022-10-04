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DGS ek tercihleri başladı! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?

DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla tercih süreci başladı. İlk terchite herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih ile şanslarını bir kez daha deneyecekler. İşlemlerin başlamasıyla adaylar "DGS ek tercih ne zaman, tercihler nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar...

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  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Üniversite kayıtlarının da sona ermesinin ardından gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile tercih süreci başladı. Adaylar, 4-10 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte DGS ek tecih kılavuzu ile merak edilen detaylar...
  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    DGS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

    DGS ek tercihler ÖSYM duyurusu ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamda; "2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.
  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    Ek yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 
  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN
  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

    2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

    Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
  • BAŞLADI! DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı!

    Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

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