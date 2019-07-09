Edirne'de bu yıl 658.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde hemşehrisi Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivanlığı kazanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Ali Gürbüz, Antalya girişinde konvoyla karşılandı.

Edirne'den bugün Antalya'ya gelen Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanları altın kemerini havaya kaldırarak selamlayan Gürbüz, daha sonra üstü açık otobüse binerek yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

Başpehlivan Gürbüz ve beraberindekiler, buradaki programın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki programa geçti.