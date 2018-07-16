657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemerini şehitlere armağan ettiğini söyledi.
Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerin ardından altın kemeri takan Okulu, Edirne sokaklarında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da Okulu'ya ilgi göstererek, kendisiyle fotoğraf çektirdi.
Başpehlivan Okulu, daha sonra Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen, "15 Temmuz Şehitleri Anma Programına" anma programına katıldı.
Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem de Kırkpınar'ın 657'ncisinin düzenlendiği gün olduğunu hatırlattı.
Özdemir, Edirne'nin iki sevinci ve iki heyecanı birlikte yaşadığını dile getirerek, "Çünkü 15 Temmuz Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin vatanın bölünmeyeceğinin hainlere karşı Türk milletinin ayakta olduğunun göstergesidir." diye konuştu.
Tüm Türkiye'nin ve Edirne'nin 15 Temmuz'da ezanın dinmemesi ve bayrağın inmemesi için mücadele verdiğini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:
"Biz bu heyecanı Kırkpınar'ı yine heyecanla yapmak için verdik. Çünkü Kırkpınar bizim geleneğimiz tarihi mirasımız ve Türkiye'nin güreş konusunda en iyi markasıdır. Onun için Kırkpınar'ın aynı gün 15 Temmuz'a denk gelmesi, bizim için Edirne için önemli bir gündü. Kırkpınar ne kadar bizim için önemliyse, 15 Temmuz da bizim için önemli. Çünkü 15 Temmuz sayesinde Kırkpınar'daki güreşlerimiz yapılıyor. Kırkpınar'da cenge, güreşe davet eden davul zurnalarımız rahat bir şekilde çaldı ve cazgırlarımız Hazreti Hamza'dan beri devam eden dualarını rahat bir şekilde yaptı. Eğer o gün 251 şehidimiz olmasaydı biz bugün bu kahramanlarımızla bu güreşçilerimizle ve sizlerle bir arada olamazdık."
Vali Özdemir, Okulu'nun babasını sahneye çağırarak tebrik etti.
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu da şehit ailelerine baş sağlığı, şehitlere de Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Bu kemeri de şehitlerimize armağan ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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