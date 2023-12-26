Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmine ilk bakış
Cem Karaca'nın hayatını sinemaya taşıyan, 26 Ocak'ta gösterime girecek olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacığolu'nun seslendirdiği şarkılar dikkat çekti
İSMAİL HACIOĞLU CEM KARACA'YI CANLADIRDI
İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yüksel Aksu'nun yönettiği "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin ilk görüntülerinde İsmail Hacıoğlu'nun seslendirdiği şarkılar dikkat çekti.
Uzun süredir dava sürecinde olan filmin mahkeme kararı durdurma kararı ile iptal edildi. 26 Ocak'ta vizyona girecek Cem Karaca'nın filmi sosyal medyada ilgi gördü.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI
Filmin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler yer alıyor.
Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekilen filmde İsmail Hacıoğlu'nun annesi Toto Karaca'yı Yasemin Yalçın, babasını Mehmet Karaca'yı ise Fikret Kuşkan canlandırıyor.
Şarkıları dillerden düşmeyen Cem Karaca'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin yapımcılığını Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ üstlenirken, müzik direktörlüğünü Cem Öget üstlendi. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin senaryosu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık’ın imzasını taşıyor.