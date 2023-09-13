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        Haberler Gündem Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin açıklama:

        Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin açıklama:

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:14
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        Başsavcılıktan suç örgütü açıklaması
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        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.

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        Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamıyla örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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        #Bora K.
        #haberler
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