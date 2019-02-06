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Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Giriş: 06.02.2019 - 16:57 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İki çocuk babası Matt MacMillan'ın objektifinden maceradan maceraya atılan bebek ilk başta şaşkınlık yaratsa da işin gerçeği sonradan ortaya çıktı. Matt MacMillan erken dünyaya gelen oğlu Ryan'ı çeşitli “yetişkin” görevlerini yerine getirirken çektiği fotoğraflarıyla internetin yıldızı yaptı

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    ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Matt MacMillan, oğlu Ryan'ı 'yetişkin' görevlerini yerine getirirken çektiği fotoğraflarıyla internetin yıldızı yaptı.

     

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    2.5 yaşındaki kızından sonra, ikinci kez baba olan Matt MacMillan'ın oğlu Ryan erken doğduğunda sadece 1.3 kilogram ağırlığındaydı. 

     

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    İki çocuk babası prematüre bebeği için photoshoptan yardım alarak dizi komik fotoğraf ortaya çıkardı.

     

  • 4Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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    Fotoğrafların arkasındaki çalışmasını anlatan Matt, her fotoğraf çekiminin 15 ila 20 dakika sürdüğünü belirtti.

     

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    Matt fotoğraflar için uygun çerçeve ve ışık ayarlamalarını yaparken, Ryan'ın annesi bebeğinin bacaklarını, kollarını ve ellerini tutarak ona yardım etti.

     

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    Hatta fotoğraflar o kadar iyi düzenlenmişti ki görenler ailenin bebeğini tehlikeye attığını düşündü.

     

  • 7Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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    Ancak, Matt, fotoğrafları düzenlemek için photoshop kullandığını söyleyerek çocuğunun tehlikeye attığını iddia edenlere hızlı bir şekilde cevap verdi.

  • 8Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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    Çektiği karelerle oğluna eğlenceli anılar bırakan Matt, prematüre bebekleri olan diğer ebeveynlere "Sabırlı ol, olumlu ol ve destek ara" tavsiyesi verdi.

  • 9Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 10Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 11Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 12Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 13Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 14Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 15Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 16Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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  • 17Başta fotoğraflara tepki yağdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
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