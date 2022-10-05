Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında geri sayım sürüyor. Kariyer Basamakları yazılı sınavı başvuru süreci uzatılırken, son başvuru tarihi merak konusu oldu. MEB , uzman öğretmen ve başöğretmen sınavları için örnek soruları paylaşırken, sınava katılım sağlayacak olanlar sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? İşte detaylar...