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Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır?

29. Dönem POMEM başvuruları 14 Kasım tarihi itibarıyla başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı POMEM başvuru şartları ve tarihi gibi bilgilerin bulunduğu POMEM başvuru kılavuzunu adayların erişimine sundu. İşte 29. dönem POMEM ön başvuru ekranı...

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  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    Merakla beklenen 29. dönem POMEM başvuruları başladı. Ön başvurularını henüz gerçekleştirmeyen adaylar, başvuru şartları ve başvuru ücretinin ne kadar olduğunu incelemeyi sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başvuru kılavuzu yayınladı. 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    29.DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

    POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görev almak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 25 Kasım tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar, 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    29.DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları başladı. Başvuru şartlarının yer aldığı POMEM başvuru kılavuzu da adayların erişimine açıldı.

    POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

     Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine; lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alımı yapılacak.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    29.Dönem POMEM başvuru ücretleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 28.Dönem POMEM başvur ücreti 200 TL olarak belirlenmişti. Başvuru ücretleri Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılmıştı.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    BAŞVURU ŞARTLARI

    a)    T.C. vatandaşı olmak,

    b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

    c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

    ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
    Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

    e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

    f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

    ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

    1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • Başvurular başladı! 29. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

    h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

    i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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