Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?
Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşul etmeye devam ediyor. Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amaçlı Aile ve Gençlik Bankası tarafından desteklenecek faizsiz evlilik kredisinin 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vade ile verilmesi bekleniyor. İşte evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri...
Faizsiz evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri evlenme hazırlığı yapan çiftler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni evlenecek gençlere verilmesi ön görülen 150 bin lira evlilik kredisinin 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilmesi bekleniyor. Peki, "Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" İşte faizsiz evlilik kresinin başlayacağı pilot bölgeler...
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin TL'lik ikramiye önümüzdeki Çarşamba günü Meclis'e gelerek, yasalaşacak.
Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.
10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.
Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİNİN TAMAMINA ÖDENMİŞ OLACAK"
Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.
TEKLİF MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.