Bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı - KARS

İstasyon Mahallesi'nde otlamak için suyun kenarına giden bir inek buradaki bataklığa saplandı.İneğin bataklıktan çıkartmayan sahibi, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi.Olay yerine gelen Sarıkamış Belediyesi görevlileri iş makinesi yardımıyla bataklığın bir bölümünü temizleyip ineği saplandığı yerden çıkardı.İnek daha sonra görevlilerce sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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