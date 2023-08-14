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        Haberler Yaşam Batan bir arabadan nasıl kurtulursunuz?

        Batan bir arabadan nasıl kurtulursunuz?

        Film sahnelerinden aşina olduğumuz batan arabadan kurtulma anında birçoğumuz gerilmişizdir. Belki de biz orada olsak ne yaparız diye düşündüğümüz bile olmuştur. Tuhaf bir nedenle kendinizi araba sürerken olmanız gereken en son yere, yani su altına düşerseniz ne yapmalısınız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:10
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        Sağduyu, batan bir arabadan kaçmada büyük rol oynar: Söylemesi kolay gibi gelse de, mümkün olan en kısa sürede araçtan inmeye çalışın (nefesinizi ancak çok uzun süre tutabilirsiniz) ve araçtan bir kez çıkınca Araba yüzeye çıkmanıza izin verin. Zor kısım, başlamak için arabadan inmektir. Washington Post, diğer sitelerin tavsiye ettiği şeyi tavsiye ediyor: Kaçmak için kapıyı kullanmayın! Aslında, su basıncı nedeniyle muhtemelen kapıyı açamayacaksınız. O yüzden nefesini tut, pencereden dışarı çık ve harekete geç.

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        PENCEREYİ AÇ VE ARABAYI SU BAS

        Batan bir arabadan kaçmak mantıklı düşüncenin pencereden dışarı çıkacağı korkunç ve çılgınca bir durumdur. Bu nedenle, olasılık ne kadar düşük olursa olsun, şimdi ne yapacağınızı önceden öğrenmek faydalıdır.

        Bu noktada, bazı kaçış tavsiyeleri mantığa aykırıdır. Araba kapısına yapılan baskıdan bahsetmiştik mesela? Bu basınç inç kare başına yaklaşık 600 libreye (psi) eşit olacaktır. Yani, Bay Olympia dönemi Arnold Schwarzenegger kadar heyecanlı değilseniz, o kapı açılmıyor.

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        Washington Post, içerideki ve dışarıdaki basınç eşit olacağından, bir kapıyı açmadan önce suyun arabayı doldurmasını beklemeyi öneriyor. Evet, yanlış duymadınız belli bir noktaya kadar suyun dolmasını beklemeyi öneriyor. Su çenenize çarpar çarpmaz derin bir nefes alın, emniyet kemerinizi açın ve dışarı çıkın. Ve her yüzücünün bildiği gibi: Nefes alıp son, büyük bir nefesi tutmadan önce ciğerlerinizi doldurmak için birkaç derin nefes alın. Tüm bu kaçış işlemi yaklaşık 30 saniye sürmelidir.

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        Ama elbette, pencereyi kullanmak daha iyidir. Artofmanliness, otomatik camların suyla temas ettiğinde çalışmayı hemen durdurmadığını söylüyor. Manuel camlar daha iyi görünebilir, ancak basınç farkı, tıpkı kapıyı açmayı zorlaştırdığı gibi camın aşağı yuvarlanmasını da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Stark Survival'tan Ken Burton, derin bir nefesle mümkün olan en kısa sürede, hatta suya çarpmadan önce camı aşağı indirmeniz gerektiğini söylüyor.

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        KENDİNİ SAVUNMAK KÖTÜ BİR FİKİR

        Şimdi gerçek hayattan çok bir aksiyon sahnesine uyan batan bir arabadan kaçma kısmına geliyoruz: camı kırmak. Kendini savunmak uygulanabilir bir kaçış seçeneği gibi görünse de, gerçek şu ki herhangi bir camı kırmadan önce muhtemelen dirseğinizi kıracaksınız. Ve eğer bir yüzeye su yoluyla vurmaya çalışıyorsanız? Bırakın camı kırmayı, havuzun sığ ucunda yürümek için yeterli gücü oluşturmak bile yeterince zor.

        Washington Post, ön camlar çok daha kalın olduğu için araba kapılarındaki camları kırmanın ön camlara göre çok daha kolay olduğuna dikkat çekiyor. Artofmanliness, cam kırma aletlerini arabanızda bulundurmanızı önerecek kadar ileri gider. Ya arabanızda böyle bir alet yoksa? Gerekirse kollarınızla değil, ayaklarınızla döndürün ve parçalayın.

        Bununla birlikte, tüm bu tür tavsiyeler, yalnızca arabadaki tek kişi sizseniz işe yarar. "Yanınızdaki kişiye yardım etmeden önce kendi maskenizi takın" uçak tavsiyesini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Arabada bir çocuk, bebek, köpek veya başka bir çaresiz yaratık yoksa burada da doğrudur. Her şeyden önce, uçaktaki herkesin sizinle aynı temel bilgileri bildiğinden emin olun. En azından mümkün olduğu kadar. Ve sonra, tarif ettiğimiz diğer adımlardan önce, küçük olanı kollarınızın arasına sokun. Yetişkinlerin kendileri için yönetmesi gerekecek.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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