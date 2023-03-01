ANSA ajansına konuşan bir Frontex sözcüsü ise cumartesi geç saatlerde söz konusu bölgede aşırı kalabalık bir tekne tespit ettiklerini ve bunu hemen İtalyan makamlarına bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 200 kişi taşıyan tekne kendi kendine ilerliyordu ve herhangi bir tehlike belirtisi yoktu. İtalyan yetkililer, tekneyi durdurmak için iki devriye botu gönderdi ancak olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle onlar limana geri döndü." ifadelerini kullandı.