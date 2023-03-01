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Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

İtalya'da 26 Şubat günü batan göçmen teknesinde 64 kişi hayatını kaybetti. Batan tekneye olaydan önce neden müdahale edilmediği ülkede gündem oldu

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AA
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

     İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat’ta içindeki düzensiz göçmenlerle batan tekneye olaydan önce neden kurtarma operasyonu yapılmadığı ülkede gündem oldu.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Ülkede pazar günü sabaha karşı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla yaşanan trajedinin bir kurtarma operasyonu ile neden önlenmediği tartışılıyor.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    La Repubblica gazetesinin haberinde, söz konusu teknenin batmadan saatler önce Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex’e ait bir devriye uçağı tarafından tespit edildiği ancak İtalyan güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu yapmadığı belirtildi.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Adnkronos ajansının haberinde ise cumartesi akşam 22.30 sularında Frontex uçağının göçmen teknesini tespit etmesi ile teknenin battığı pazar sabaha karşı 04.10 arasındaki yaklaşık 6 saatlik bir boşluk olduğu ve bu zaman diliminde göçmenlere yönelik yardımın eksik kaldığı ifade edildi.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise kamuoyundaki tartışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Frontex'in cumartesi akşamı, 6 deniz mili hızla iyi şekilde seyreden bir tekne bildirdiğini, bunun ardından İtalyan Mali Polis ekiplerince teknenin durdurulması için gerekli prosedürün başlatıldığını kaydetti.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Açklamada, bir sonraki ihbarın ise sabaha karşı 04.30 sularında kıyıdan birkaç metre açıkta tehlikede olan bir tekne için geldiği ve hemen kurtarma operasyonu prosedürünün başlatıldığı aktarıldı.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    ANSA ajansına konuşan bir Frontex sözcüsü ise cumartesi geç saatlerde söz konusu bölgede aşırı kalabalık bir tekne tespit ettiklerini ve bunu hemen İtalyan makamlarına bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 200 kişi taşıyan tekne kendi kendine ilerliyordu ve herhangi bir tehlike belirtisi yoktu. İtalyan yetkililer, tekneyi durdurmak için iki devriye botu gönderdi ancak olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle onlar limana geri döndü." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise batan tekneye yönelik kurtarma operasyonunda gecikme olmadığını savundu. Olaya ilişkin Crotone Cumhuriyet Savcılığının açtığı soruşturma devam ediyor.

     

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Bu arada, Steccato di Cutro açıklarında arama faaliyetlerini sürdüren ekiplerin bir erkeğin cansız bedenini daha buldukları ve böylece faciada ölenlerin sayısının 64'e yükseldiği bildirildi.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Diğer yandan, izlediği göç karşıtı politikalarıyla tartışma konusu olan sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Giorgia Meloni, son trajedinin ardından AB kurumlarına daha fazla ölüm olmaması için göçmen teknelerinin durdurulmasına yönelik acil eylem çağrısında bulundu.

     

     
  • Batan göçmen teknesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti: İtalya'da neden müdahale edilmediği tartışılıyor

    Meloni’ye yanıt ise AB Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi İtalyan Paolo Gentiloni'den geldi. Gentiloni, "Crotone kıyılarında yaşananların bizim için kabul edilemez bir boyutu var. Her zaman AB’den bunu çözmesi istenemez." dedi.

     

     

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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