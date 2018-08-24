BATE Borisov - Vitebsk sahaya çıkıyor

BATE Borisov ve Vitebsk, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:45. 44 puanlı BATE Borisov 1. sırada bulunuyor, Vitebsk 37 puana sahip ve 2. sırada. BATE Borisov, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vitebsk son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 372 kodlu maçta; İddaa oynayanlar BATE Borisov kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vitebsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

BATE Borisov önceki hafta Gorodeya mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Vitebsk, Dinamo Minsk karşılaşmaında 1-4 yenildi.

BATE Borisov, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 3 gol yedi.

Vitebsk, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitebsk 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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