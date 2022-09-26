Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bu yıl bir çocuk ve yakınında annesine ait olduğu sanılan bir mezarın yanı sıra o dönemin yaşamına ışık tutacak bulgular gün ışığına çıkarıldı.

YAKLAŞIK BİN 500 YIL ÖNCESİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Arkeozoolog Dr. Değirmenci, bu kemiklerin günümüzden yaklaşık bin 500 yıl önce bölgede yaşayanların beslenme kültürüne ilişkin bilgi verdiğine dikkat çekerken DHA muhabirine şunları söyledi:

"Bu yılki kazılarda özellikle çok sayıda hayvan kemikleri bulundu. Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk. Özellikle çok miktarda büyükbaş hayvan kemiklerine ulaşıldı. Koyun, keçi kemiklerinin yanı sıra kanatlı yani tavuk kemikleri bulundu. Bunların yanı sıra bir kedi kafatası buluntusu var. Bulunan yazı takımında geyik kemiğinden yapıldığını düşündüğümüz divit gün yüzüne çıkarıldı."