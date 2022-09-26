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Haberler Yaşam Bathonea'da bir keşif daha
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Avcılar'daki Bathonea'da bir keşif daha

Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarında bulunan kemikler bin 500 yıl önce bölgede yaşayan medeniyetin hangi hayvanları besledikleri ve yediklerine ilişkin bilgiler verdi. Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, "Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk" dedi

Bathonea'da bir keşif daha
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bu yıl bir çocuk ve yakınında annesine ait olduğu sanılan bir mezarın yanı sıra o dönemin yaşamına ışık tutacak bulgular gün ışığına çıkarıldı.

2007 YILINDA YÜZEY ARAŞTIRMASIYLA BAŞLATILDI

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Küçükçekmece Göl Havzası'nda 2007'de yüzey araştırmasıyla başlatılan, 2009'dan bu yana sürdürülen Bathonea kazıları sırasında bulunan hayvan kemikleri üzerinde Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, araştırmalarını yoğunlaştırdı.

YAKLAŞIK BİN 500 YIL ÖNCESİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Arkeozoolog Dr. Değirmenci, bu kemiklerin günümüzden yaklaşık bin 500 yıl önce bölgede yaşayanların beslenme kültürüne ilişkin bilgi verdiğine dikkat çekerken DHA muhabirine şunları söyledi:

"Bu yılki kazılarda özellikle çok sayıda hayvan kemikleri bulundu. Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk. Özellikle çok miktarda büyükbaş hayvan kemiklerine ulaşıldı. Koyun, keçi kemiklerinin yanı sıra kanatlı yani tavuk kemikleri bulundu. Bunların yanı sıra bir kedi kafatası buluntusu var. Bulunan yazı takımında geyik kemiğinden yapıldığını düşündüğümüz divit gün yüzüne çıkarıldı."

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