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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 721 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 236 artarak 65 bin 693'e yükseldi, şimdiye kadar 1163 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 457'ye ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 556 bin 606 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artarak 50 bin 457'ye yükselirken, virüs nedeniyle 4 gündür can kaybı bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 323 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede halen 1424 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 710'a yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 705'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 122 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 578'e çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 397 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1823 kişi ise sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1528'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 118 vaka bulunurken, 1328 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 26 bini aştı, virüs nedeniyle 48 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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